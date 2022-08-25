الأردن.. مواجهات بين قوات الدرك والسكان المحليين في البتراء والأمن يعلق

تداول ناشطون أردنيون على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر ما قالوا إنها مواجهات بين ”قوات الدرك“ والسكان المحليين في إقليم البتراء، في حين كشف مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، تفاصيل الحادثة التي وصفها بـ“أعمال شغب محدودة“ شهدتها منطقة البتراء، اليوم الخميس.

وقال يوسف الطورة عبر حسابه على فيسبوك: تصنَّف ”أم صيحون“ وهي بوابة المحمية الأثرية الشمالية كأحد مكونات المجتمع في إقليم البتراء السياحي الأقل حظًا، والأعلى كثافة سكانية في المملكة؛ ويعد موقعه وتفاصيله التنظيمية مثار جدل لم ينته رغم مرور أزيد من 3 عقود على استحداثه.

وأكد الطورة في منشور آخر له: ”حينما تقتحم قوات الدرك المحمية الأثرية لمواجهة السكان المحليين بزعم ”التنظيم“، وترصد الحادثة بكاميرات السياح الأجانب، فإن الأمر يستوجب محاسبة وإقالة من اتخذ القرار“.

وكشف مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، تفاصيل الحادثة التي شهدتها منطقة البتراء، اليوم الخميس.

وأكد المصدر الأمني أن مجموعة من الأشخاص في لواء البتراء قامت بأعمال شغب محدودة إثر تنفيذ حملة أمنية في اللواء بالتنسيق مع سلطة الإقليم لإزالة أي مخالفات في الإقليم، مضيفًا: ”حضرت القوة الأمنية إلى المكان على الفور وتم التعامل معهم وإعادة فتح الطريق“.

من جهتها، حذرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمّان الرعايا الأمريكيين في البلاد من زيارة مدينة البتراء، جراء ما وصفته باضطرابات وخلافات محلية في المنطقة.

وبحسب ما نقله موقع ”سرايا“ المحلي، دعت السفارة رعاياها إلى الحذر خلال التنقل في المنطقة.