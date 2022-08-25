لص يسرق سيارة ويلقي رضيعًا كان بداخلها في الشارع

سرق لص من مدينة كابرا الأيرلندية سيارة من أمام منزل مالكها، وأثناء هروبه بها، ألقى بطفل العائلة الصغير، الذي كان جالسًا في المقعد الخلفي من السيارة، ورماه في أحد شوارع المدينة.

وذكرت صحيفة ”الصن“ البريطانية، اليوم الخميس، تفاصيل الحادثة التي وقعت مساء يوم الأحد الماضي، حيث كانت العائلة وهما زوجان قد خرجا لفترة وجيزة من السيارة، التي كانت لا تزال قيد التشغيل، للحصول على بعض الاحتياجات، بينما تركا طفليهما جالسين في المقعد الخلفي.

وانتهز اللص الذي كان يراقب الزوجين هذه الفرصة، وقفز مسرعًا على مقعد القيادة، وفر هاربًا بالسيارة.

وأثناء صعود اللص إلى السيارة، تمكن أحد الأطفال ويبلغ من العمر 9 سنوات من الهرب، فيما بقي الطفل الرضيع في السيارة، حتى ألقى به اللص على ممر المشاة بأحد شوارع المدينة.

وكشفت الشرطة أنها عثرت على الطفل حيث لم يصب بأذى، فيما لا يزال البحث جاريًا عن اللص والمركبة المسروقة.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة: ”تم العثور على الرضيع بعد فترة وجيزة من حادثة السرقة، حيث لم يصب بأذى“.

وأوضح أن التحقيقات جارية لضبط الجاني، حيث لم يتم إجراء أي اعتقالات، ولكن الشرطة تتبع خطًا محددًا في التحقيق.