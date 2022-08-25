قبلة النفيعي

فضيحة جديدة

مقطع علامة

رهف القحطاني

أغلى المغامرات

علماء أثرياء

مرفأ بيروت

طائرة عمانية؟!
أظهر المزيد

منوعات

عائلة الدكتورة ميرونا عصفور تصدر بيانًا صحفيًا بعد حادثة وفاتها
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2022 13:39 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2022 15:00 GMT

عائلة الدكتورة ميرونا عصفور تصدر بيانًا صحفيًا بعد حادثة وفاتها

طالبت عائلة الطبيبة الراحلة ميرونا عصفور وسائل الإعلام وناشطي مواقع التواصل بالتوقف عن تداول الشائعات حول أسباب وفاة ابنتهم، داعين الجميع للدعاء لابنتهم بالرحمة

+A -A
المصدر: فريق التحرير

طالبت عائلة الطبيبة الراحلة ميرونا عصفور وسائل الإعلام وناشطي مواقع التواصل بالتوقف عن تداول الشائعات حول أسباب وفاة ابنتهم، داعين الجميع للدعاء لابنتهم بالرحمة والمغفرة.

وقالت العائلة في بيان صحفي أنها تلقت العديد من المنشورات والأسئلة من صحافيين حول حادثة الوفاة، مشيرة إلى أن بعض ما تم تداوله كان محض أكاذيب ما زاد من ألم العائلة.

2022-08-33-42-488x675-1

وأردفت العائلة في بيانها: ”بهذا الشأن ترغب العائلة التوضيح أن ابنتهم الغالية ميرونا كانت تعاني من حالة اكتئاب وحزن شديدين بعد وفاة والدتها، خصوصا أن ميرونا هي الابنة الوحيدة لوالديها وكانت شديدة التعلق بوالدتها التي توفيت نهاية العام 2020 قبل تخرجها بفترة قصيرة“.

ولفتت العائلة إلى أنه رغم محاولتها مساعدة ابنتهم لتخطي حالة الحزن والاكتئاب إلا أن المرض تمكن منها.

ودعت العائلة الصحفيين والإعلاميين مراعاة الظرف الخاص بالعائلة وإعطاءها المساحة الخاصة للحزن على ابنتهم الغالية بعيدا عن الشائعات والأقاويل والمقابلات الصحفية.

وأضافت العائلة في ختام البيان: ”تعتذر العائلة عن تلقي أي أسئلة أو استفسارات من وسائل الإعلام.. رحم الله فقيدتنا الغالية ميرونا بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play