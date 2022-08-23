علماء أثرياء

مرفأ بيروت

طائرة عمانية؟!

سعر خاتم الخطوبة

جديد عبدالله رشدي

راغب وزوجة السفير

تولين البكري

قاتل جوى
أظهر المزيد

منوعات

مصرع وإصابة 10 مصريين إثر حادث مروع قرب القاهرة
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2022 20:26 GMT
تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2022 21:40 GMT

مصرع وإصابة 10 مصريين إثر حادث مروع قرب القاهرة

سقط عدد من الضحايا، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير مروع على طريق سريع قرب العاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع بعد

+A -A
المصدر: صلاح شرابي - إرم نيوز

سقط عدد من الضحايا، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير مروع على طريق سريع قرب العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع بعد اصطدام مركبة نقل ثقيل (شاحنة) بـ 15 سيارة ”ملاكي“ على طريق ميدان الرماية بمحافظة الجيزة، المجاورة للقاهرة.

من جهتهم، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع وصورًا للحادث المروع، مشيرين إلى أن عدد الوفيات والمصابين وصل إلى 10، وأن هنالك العديد من الحالات الحرجة.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالحادث، فيما انتقلت سيارات الإسعاف بوزارة الصحة لنقل المصابين إلى المستشفى.

كما تواجد رجال الأمن لإجراء التحريات، وسؤال الشهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

والأسبوع الماضي، تعرض وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إلى حادث سير تم نقله على إثره إلى المستشفى، بعدما اصطدمت سيارة ”نقل ثقيل“ بموكبه، أثناء توجهه لمقر الحكومة الصيفي بمدينة العلمين الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص آخرين إلى جانب الوزير، بعد اصطدام المقطورة الملحقة بسيارة ”النقل“، بثلاث سيارات عند الكيلو 60 بطريق وادي النطرون.

وقررت النيابة العامة حبس قائد ”سيارة النقل“، بعد التأكد من تسببه بالحادث.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play