مصرع وإصابة 10 مصريين إثر حادث مروع قرب القاهرة

سقط عدد من الضحايا، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير مروع على طريق سريع قرب العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن الحادث وقع بعد اصطدام مركبة نقل ثقيل (شاحنة) بـ 15 سيارة ”ملاكي“ على طريق ميدان الرماية بمحافظة الجيزة، المجاورة للقاهرة.

من جهتهم، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع وصورًا للحادث المروع، مشيرين إلى أن عدد الوفيات والمصابين وصل إلى 10، وأن هنالك العديد من الحالات الحرجة.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالحادث، فيما انتقلت سيارات الإسعاف بوزارة الصحة لنقل المصابين إلى المستشفى.

كما تواجد رجال الأمن لإجراء التحريات، وسؤال الشهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

والأسبوع الماضي، تعرض وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إلى حادث سير تم نقله على إثره إلى المستشفى، بعدما اصطدمت سيارة ”نقل ثقيل“ بموكبه، أثناء توجهه لمقر الحكومة الصيفي بمدينة العلمين الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص آخرين إلى جانب الوزير، بعد اصطدام المقطورة الملحقة بسيارة ”النقل“، بثلاث سيارات عند الكيلو 60 بطريق وادي النطرون.

وقررت النيابة العامة حبس قائد ”سيارة النقل“، بعد التأكد من تسببه بالحادث.