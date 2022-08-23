السودان: صاعقة تحرق مخزنا للذخائر في دارفور

تسببت صاعقة برق في مدينة زالنجي في إقليم دارفور غرب السودان اليوم الثلاثاء، في حريق بمخزن ذخائر للقوات المسلحة السودانية.

وقال بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية، ”شب عصر اليوم (الثلاثاء) حريق بمخزن للذخائر يتبع للفرقة 21 مشاة في زالنجي إثر صاعقة رعدية، تمت السيطرة عليه ولم يسفر عن أي إصابات بشرية عدا إحتراق لمحتويات المخزن“ .

ويشهد الإقليم؛ أمطارا غزيرة وسيولا عارمة، خلفت عدد من القتلى والجرحى منذ شهر تموز/يوليو الماضي.

ولقيت 4 نساء وطفلة مصرعهن مساء الخميس، جراء إصابتهن بصاعقة برق في منطقة ”وادي صالح“ في إقليم دارفور غرب السودان.

وقال الاتحاد العام لخريجي مدينة ”عد الفرسان الكبرى“ في دارفور، في بيان، الجمعة، إن ”الضحايا من أسرة واحدة“.

وأشار إلى أنهن ”تعرضن لصاعقة رعدية في منطقة (غابا) في وادي صالح دامرة الحاج حسينو“، ما أدى إلى ”وفاتهن فورا“.

وأعلن في السودان يوم الثلاثاء، عن ارتفاع وفيات السيول والأمطار إلى 89 شخصا وإصابة 36 آخرين وانهيار آلاف المنازل.

وكشف بيان صادر عن الدفاع المدني السوداني حصلت عليه ”إرم نيوز“ عن انهيار 19864 منزلا بشكل كلي و30166 بشكل جزئي إضافة إلى انهيار 61 مرفقا و69 متجرا ومخزنا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الكبير الذي طال عددا من القرى في ولايتي النيل الأبيض جنوب البلاد والشمالية وسط تخوفات وتحذيرات من امتداد السيول والأمطار إلى قرى أخرى.

ويبدأ فصل الخريف في السودان، منتصف يوليو/ تموز ويستمر حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وتتعرض البلاد عادة، لذروة هطول الأمطار والفيضانات في شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول.