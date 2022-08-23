مصر.. اندلاع حريق هائل في أستوديوهات شركة سينمائية

شهدت محافظة الجيزة في مصر، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق هائل في أستوديوهات شركة سينمائية بطريق شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

بدورها تحاول الحماية المدنية في المحافظة المصرية، السيطرة على الحريق الذي نشب في أستوديوهات الشركة السينمائية، بعدما دفعت بـ8 سيارات إطفاء.

ونشرت صفحات محلية على “فيسبوك” مقطع فيديو قصيرًا من الحريق، حيث أظهر الفيديو وجود حريق هائل واشتعال النيران بجميع الأستوديوهات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة الجيزة المصرية قد تلقت بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة، تتبعها ألسنة اللهب بطريق الجبل، بطريق شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلى الفور تم إخطار الإدارة العامة للحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء، وجارٍ إخماد النيران.