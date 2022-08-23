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منوعات

مصر.. اندلاع حريق هائل في أستوديوهات شركة سينمائية
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2022 19:36 GMT
تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2022 20:00 GMT

مصر.. اندلاع حريق هائل في أستوديوهات شركة سينمائية

&nbsp; شهدت محافظة الجيزة في مصر، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق هائل في أستوديوهات شركة سينمائية بطريق شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة. بدورها تحاول الحماية

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المصدر: مصطفى سعداوي - إرم نيوز

 

شهدت محافظة الجيزة في مصر، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق هائل في أستوديوهات شركة سينمائية بطريق شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

بدورها تحاول الحماية المدنية في المحافظة المصرية، السيطرة على الحريق الذي نشب في أستوديوهات الشركة السينمائية، بعدما دفعت بـ8 سيارات إطفاء.

ونشرت صفحات محلية على “فيسبوك” مقطع فيديو قصيرًا من الحريق، حيث أظهر الفيديو وجود حريق هائل واشتعال النيران بجميع الأستوديوهات.

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وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة الجيزة المصرية قد تلقت بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة، تتبعها ألسنة اللهب بطريق الجبل، بطريق شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلى الفور تم إخطار الإدارة العامة للحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء، وجارٍ إخماد النيران.

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