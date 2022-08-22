الكويت.. توجه لإخلاء عقار يقطنه وافدون بسبب إقامتهم حفلات صاخبة

قطع فريق طوارئ فرع بلدية محافظة العاصمة في الكويت، اليوم الاثنين، التيار الكهربائي عن عقار تقطنه مجموعة من العزاب الوافدين، تمهيداً لإخلاء العقار بسبب إقامتهم حفلات صاخبة أزعجت سكان المنطقة.

وجرى قطع الكهرباء عن العقار المشكو على ساكنيه عقب التنسيق والتعاون بين فريق الطوارئ والضبطية القضائية لوزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للبيئة.

وتم التعامل مع قاطني العقار إثر ورود بلاغ من أحد سكان منطقة الصليبخات اشتكى من إقامة هؤلاء الوافدين حفلات صاخبة بشكل مستمر، بحسب ما ذكرت صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأشار البلاغ كذلك إلى قيام هؤلاء الوافدين بتركيب كاميرات مراقبة على النوافذ.

ونشرت الصحيفة المحلية عبر حسابها في ”تويتر“ مقطع فيديو للعقار المعني، حيث سمع من داخله أصوات موسيقا عالية تشير إلى وجود احتفالات داخله.



ولم توضح الصحيفة إن كانت هناك إجراءات وعقوبات سيتم فرضها على هؤلاء الوافدين ومن بينها إبعادهم عن البلاد.

وتسعى السلطات الكويتية منذ سنوات لإبعاد الوافدين العزاب عن أماكن سكنهم بين العائلات، حيث يرى مختصون أن هذه الظاهرة لها تأثيرات سلبية على المجتمع.

ويعيش نحو 4 ملايين و800 ألف شخص في البلد الخليجي، الذي يفرض قوانين صارمة على الوافدين المخالفين تصل في كثير من الأحيان إلى الإبعاد.

وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم مخالفات أو جرائم تخالف القانون، وله نوعان، إبعاد قضائي تتولى أمره المحاكم، حيث يصدر القاضي قرارا بإبعاد الوافد كعقوبة قضائية نتيجة ارتكابه جريمة، وذلك بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه متى ما رأى القاضي ذلك، وإبعاد إداري تقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختصة.