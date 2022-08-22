انهيارات جديدة بصوامع مرفأ بيروت (فيديو)

شهدت صوامع القمح في مرفأ بيروت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، انهيارات جديدة، وذلك بعد أسابيع من استمرار الحرائق بالجزء المتبقي من الصوامع بالمرفأ.

يأتي ذلك بعد إعلان السلطات اللبنانية، أمس الأحد، إخلاء جميع الموظفين من محيط صوامع القمح في المرفأ احترازيا.

ونشرت الإعلامية اللبنانية سابين جان يوسف، عبر حسابها في “تويتر” مقطع فيديو وثقت فيه لحظة الانهيارات التي شهدتها الأجزاء المتبقية من الصوامع التي تدمرت بسبب انفجار المرفأ في 4 أغسطس/آب 2020 والتي سقط جزء منها مؤخراً.

فيما كشف الصحفي اللبناني سلمان العنداري، عبر حسابه في “تويتر” أن الانهيارات كانت في الأجزاء الشمالية من الصوامع.

فيديو سقوط جزء من صوامع القمح الشمالية في #مرفأ_بيروت ..

(تصوير كريستيان طنوس)

IG: @christiantannousphotography pic.twitter.com/WKLWrq1wvM — Salman Andary (@salmanonline) August 22, 2022

يشار إلى أن تقارير إعلامية لبنانية، ذكرت خلال الأيام الماضية، أن صوامع القمح الموجودة في مرفأ بيروت المنكوب، اشتعلت فيها النيران بشكل كثيف.

وتداولت قنوات لبنانية وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، صورا ومقاطع من مرفأ بيروت تظهر اشتعال النيران بالفعل.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، قال يوم السبت الماضي، إن الجديد في موضوع الصوامع هو أن الجزء الشمالي يميل يميناً ويساراً أي باتجاه الحفرة بزاوية انحناء 30 ملم بالساعة وبعكسها 15-20 ملم بالساعة، أما الجزء الجنوبي فيجب تتبع جذوعه وهو متصدع.