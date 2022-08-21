إصابة 18 سعوديًا إثر حادث محافظة ريزا التركية

أصيب 18 سائحًا سعوديًا بحادث سير وقع في مدينة ”ريزا“ شمال تركيا، وفق ما أعلنته السفارة السعودية هناك في بيان عبر صفحتها على ”تويتر“، اليوم الأحد.

وقالت السفارة في بيانها حول الحادث الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم: ”تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا من الجهات المختصة التركية، يوم السبت الموافق 20 / 8 / 2022، نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عددًا من السياح في مدينة ريزا شمال تركيا، نتجت عنه إصابات متفرقة لعدد من الأشخاص من بينهم مواطنون سعوديون“.

#بيان حول الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقل عدداً من السياح في مدينة "ريزا" شمال تركيا، نتج عنه إصابات متفرقة لعددٍ من الأشخاص من بينهم مواطنين سعوديين pic.twitter.com/DggjjonYPy — Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) August 21, 2022

وأضافت السفارة أنها ”قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة“.

وتابع البيان: ”كما تود السفارة التوضيح أن عدد المواطنين المصابين في الحادث 18 مواطنًا، منهم 6 يرقدون في المستشفى، حيث تتابع السفارة بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل“.

وأشارت إلى خروج بقية المصابين من المستشفى بعد تعرضهم لإصابات محتلفة جراء الحادث.