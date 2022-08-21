مصر.. حريق داخل دير في أسيوط خلال احتفال بمولد العذراء

اندلع حريق محدود في دير السيدة العذراء مريم في محافظة أسيوط بصعيد مصر، وذلك أثناء احتفالات الأقباط الأرثوذكس بـ ”مولد العذراء“.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، دون وقوع إصابات بشرية، ولم يتم الكشف عن سبب الحريق حتى الآن.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية العديد من الحرائق التي نشبت داخل الكنائس، والتي عادت معظمها إلى تماس كهربائي، ومنها حريق كنيسة ”أبو سيفين“ في الجيزة.

وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، قد علّق على حريق كنيسة ”أبو سيفين“ في إمبابة الذي راح ضحيته 41 شخصًا، بطريقة مثيرة للجدل.

وكتب ساويرس تغريدة على تويتر قال فيها: ”لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادثة لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل، وأن نعرف الفاعل.. الله هو المنتقم، وهو الذي سيأتي بحق الضحايا.. عزائي لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين لأن كل من يعبد الله حزين“.

وعلّق البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر على إثارة الجدل التي اشتعلت عقب تصريحات نجيب ساويرس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”مساء dmc“، قائلًا: ”حادثة حريق كنيسة أبو سيفين، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وكانت منذ سنوات عملية إنشاء كنيسة مرهقة جدًا، إضافة إلى الجهات التي تقف أمام هذا الأمر“.

وتابع بابا الإسكندرية: ”أطالب الأجهزة المعنية بالتنبه لهذا الأمر، ولازم الأماكن الضيقة ذات الكثافة السكانية تنتقل إلى أماكن أوسع حتى يكون الأمر في الحسبان“.