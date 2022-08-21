حفرة صرف صحي تبتلع مصريين

شهدت محافظة قنا جنوب مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادثاً مأساوياً عندما سقط شابان داخل حفرة صرف صحي عميقة بعد انهيار أرضي، ما أسفر عن مصرع شخص وإخراج الآخر مصابا بإصابات خطيرة.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد بمصرع عامل يدعى قناوي فوزي 38 عاماً، وإصابة محمود إسماعيل 25 عاماً، في انهيار حفرة صرف بقرية السليمات التابعة لمركز ”أبوتشت“ شمال المحافظة، أثناء عملهما.

وذكر شهون عيان أن الأهالي استطاعوا إنقاذ شاب وإخراجه من حفرة الصرف الصحي حياً، فيما أخرجت السلطات جثة الشاب الثاني بعد مفارقته الحياة.

ونقلت السلطات المختصة المصاب إلى المستشفى بمحافظة قنا، فيما نقلت الجثة لمشرحة المستشفى وظلت تحت تصرف النيابة العامة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة قنا المصرية، حالة من الحزن نتيجة الحادث المأساوي، فيما نشر ناشطون صورا للشاب المتوفى وعلقوا عليها بعبارات النعي والعزاء ووصفوه بـ“شهيد لقمة العيش“، فيما انتقد آخرون عمل العمال في عدم مواعيد العمل الرسمية، وهو ما أدى لافتقاد أحدهم حياته.