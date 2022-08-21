تعرض حافلة على متنها 23 سائحا سعوديا لحادث سير في تركيا

أكدت وسائل إعلام سعودية تعرض حافلة تقل سياحا سعوديين لحادث سير في تركيا السبت.

وقالت إن الحافلة تعرضت للحادث في مدينة ريزا التركية، وكان على متنها 23 سائحا سعوديا.

وأشارت إلى أن بين الركاب أربعة أطفال، موضحة بأنه تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى وتم إسعاف المصابين وحالتهم ما بين متوسطة وطفيفة.

من جانبها قالت السفارة السعودية بتركيا في بيان إنها ”تتابع الحالة الصحية لسياح سعوديين بعد تعرضهم لحادث سير في ريزا التركية“.

وشهدت تركيا السبت، يوما مأساويا نتيجة حادثي سير مروعين تسببا بمصرع العشرات.

وقالت السلطات إن 32 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في جنوب شرق تركيا، السبت، عندما اصطدمت حافلة وشاحنة بفرق الطوارئ التي كانت في موقع حادثين وقعا في وقت سابق.

وقال داود غول حاكم إقليم غازي عنتاب جنوب شرق تركيا إن 16 شخصا لقوا حتفهم، بينهم عمال طوارئ وصحفيون، عندما تحطمت حافلة واصطدمت بموقع حادث وقع في وقت سابق، وأصيب 20 شخصا وتلقوا العلاج.

وفي حادث منفصل، أظهرت لقطات أن شاحنة اقتحمت موقع حادث على بعد نحو 250 كيلومترا إلى الشرق في منطقة ديريك بإقليم ماردين، بينما كانت فرق الطوارئ في المكان.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 29 نتيجة للحادث الذي وقع في ماردين، مضيفا أن ثمانية من المصابين في حالة حرجة.