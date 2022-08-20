مقتل 32 على الأقل جراء اقتحام حافلة وشاحنة موقعي حادثين في تركيا

قالت السلطات إن 32 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في جنوب شرق تركيا، اليوم السبت، عندما اصطدمت حافلة وشاحنة بفرق الطوارئ التي كانت في موقع حادثين وقعا في وقت سابق.

وقال داود غول حاكم إقليم غازي عنتاب جنوب شرق تركيا إن 16 شخصا لقوا حتفهم، بينهم عمال طوارئ وصحفيون، عندما تحطمت حافلة واصطدمت بموقع حادث وقع في وقت سابق، وأصيب 20 شخصا وتلقوا العلاج.

وأضاف غول متحدثا من مكان الحادث الذي وقع على طريق إلى الشرق من غازي عنتاب: ”في حوالي الساعة 10:45 صباح اليوم تحطمت حافلة ركاب هنا“.

وتابع: ”بينما كانت فرقة الإطفاء والفرق الطبية وزملاء آخرون يتعاملون مع الحادث، تحطمت حافلة أخرى خلفهم بمسافة 200 متر. انزلقت الحافلة الثانية إلى هذا الموقع وصدمت أول المستجيبين للحادث والمصابين على الأرض“.

وفي حادث منفصل، أظهرت لقطات أن شاحنة اقتحمت موقع حادث على بعد نحو 250 كيلومترا إلى الشرق في منطقة ديريك بإقليم ماردين، بينما كانت فرق الطوارئ في المكان.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 29 نتيجة للحادث الذي وقع في ماردين، مضيفا أن ثمانية من المصابين في حالة حرجة.