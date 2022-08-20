الشرطة السعودية تلقي القبض على "المتحرش ماهر"

أوقفت الشرطة السعودية شاباً أجنبياً يحمل الجنسية المالية ويقيم في المملكة بشكل غير نظامي، بعد أن تورط بتهديد فتاة والإساءة للذات الإلهية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في المملكة.

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وقال الأمن العام السعودي، اليوم السبت، في بيان له، إن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت على شاب مخالف لنظام الإقامة من حملة الجنسية المالية؛ لتهديده فتاة وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية.

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مخالف لنظام الإقامة لتهديده فتاة وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية pic.twitter.com/xcy9DiaZBr — الأمن العام (@security_gov) August 20, 2022

وأضاف البيان الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الموقوف، وإحالته للنيابة العامة، لكن البيان لم يذكر اسم الشخص، حيث تمنع القوانين في المملكة التشهير بالأشخاص قبل صدور أحكام قضائية قطعية بإدانتهم.

وأشار ناشطون كثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المقبوض عليه هو المتحرش ماهر الذي بدرت منه تهديدات لفتاة وتعديا على الذات الإلهية.

وتطبق السعودية ”نظام مكافحة التحرش“ منذ العام 2018، الذي ينص على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، قبل أن يتيح تعديل جديد عليه التشهير بالمتحرشين.

ويقول نشطاء وباحثون اجتماعيون إن التشهير بالمتحرشين بجانب العقوبات الأخرى المفروضة سيحد من حوادث التحرش التي لا يخلو بلد في العالم منها، وتكافح الدول لتوفير الحماية للضحايا والمستهدفين، ومعاقبة المدانين.