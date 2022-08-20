الكشف عن تفاصيل حريق كارفور الإسكندرية بمصر

كشف اللواء محمد الشريف محافظ محافظة الإسكندرية عن تفاصيل الحريق المروع الذي طال فرع مركز كارفور التجاري في مول ”سيتي سنتر“ بمنطقة ”محرم بيك“، اليوم السبت وطبيعة الإصابات التي نجمت عنه.

وقال اللواء الشريف في تصريح له عقب اشتعال الحريق الضخم في كارفور الإسكندرية، إن بداية انطلاق الحريق كانت من منطقة الألعاب الترفيهية داخل المركز التجاري، قبل أن تمتد إلى المناطق المجاورة.

وشدد محافظ الإسكندرية على أنه لم تسجل أية خسائر في الأرواح جراء الحريق، لافتاً في الوقت ذاته إلى تسجيل ”إصابتين فقط إحداها كسر في قدم أحد المواطنين أثناء الجري والأخرى حالة اختناق لشخص من الحماية المدنية“.

وأكد المحافظ، الذي تواجد في موقع الحادثة إلى جوار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، أنه يتم حالياً حصر الأضرار والخسائر المادية التي لحقت بالمركز نتيجة الحريق الضخم.

وكان المحافظ قد وجه كافة الأجهزة والمرافق المعنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بالتدخل الفوري للتعامل مع الحادثة.

وذكرت وزارة الصحة المصرية أن الوزير عبدالغفار قطع زيارته للمنشآت الطبية بالإسكندرية لمتابعة تقديم الخدمات الطبية في حريق كارفور.

وزير الصحة يقطع زيارته للمنشآت الطبية بالإسكندرية ويتابع تقديم الخدمات الطبية في حريق كارفور pic.twitter.com/XKFtoygLBy — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) August 20, 2022

وأفادت تقارير مصرية بأن كارفور شهد خلال الأيام الماضية انقطاعاً في الكهرباء استمر لفترات طويلة، ما تسبب في غلق منطقة المطاعم والمحلات بسبب عطل في الكهرباء التي تغذي المحلات والمطاعم.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أن السبب الرئيسي للحريق هو اشتعال النار في التكييف المركزى الموجود أعلى سطح مبنى المركز التجاري من الخارج والذي امتد إلى مظلة خاصة بإحدى البوابات.