ما سبب حريق كارفور الإسكندرية بمصر؟

شب حريق هائل في فرع مركز كارفور التجاري بمول ”سيتي سنتر“ بمنطقة ”محرم بيك“ في محافظة الإسكندرية بمصر، اليوم السبت.

وتباينت الآراء حول الأسباب المبدئية للحريق، لكن عدداً من الناشطين عبر مواقع التواصل أكدوا حدوث ماس كهربائي أدى إلى وقوع الحريق.

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً أكدت فيه أن ”قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية وإخماده“.

وأضاف البيان الذي نشر عبر حساب الوزارة في تويتر أنه ”بالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزى أعلى سطح مبنى المركز التجاري من الخارج امتد إلى مظلة خاصة بإحدى البوابات“.

وأكدت الداخلية المصرية أنه ”تمت السيطرة على الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو التأثير على المبنى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية“.

وكان بعض الناشطين قد أفادوا، قبل بيان الداخلية، بأن الكهرباء كانت مقطوعة عن جزء واسع من كارفور منذ 3 أيام، وعندما عادت حدث تماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق الضخم.

وقال ناشط باسم أحمد باسط في تغريدة عبر تويتر: ”حريق هائل بسبب ماس كهربائي في #كارفور سيتي سنتر #الاسكندرية الآن الكهرباء كانت قاطعة في نصف مساحة كارفور سيتي سنتر الإسكندرية من ناحية السينما بقالها ٣ أيام، أول ماجات حالًا حصل ماس كهربائي.. المنظر بشع ربنا يستر“.

من جهتها، قالت مغردة باسم ”إنجي علي“ كذلك: ”اشعال الحريق في سينما كارفور بالاسكندرية بسبب ماس كهربي واخلاء المول بالكامل بعد نشوب الحريق ربنا يسلم“.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد تواجدا في مكان الحريق للاطلاع على تطورات الوضع ومتابعة الحالة عن قرب، بحسب صحيفة ”الأهرام“ الحكومية.