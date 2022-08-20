وسط فيضانات عارمة.. الجيش السوداني ينقذ عالقين في ولاية الجزيرة

دفعت القوات المسلحة السودانية السبت، بتعزيزات إلى ولاية الجزيرة وسط البلاد، لإنقاذ العالقين جراء السيول والفيضانات التي ضربت مناطق عدة.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها على ”فيسبوك“، أنها ”دفعت طائرات عمودية وقوارب إنقاذ وفرقا من القوات الخاصة لمعاونة السلطات المحلية في ولاية الجزيرة، في عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار بمحلية المناقل وبقية المناطق المتأثرة بالولاية“.

وغمرت السيول والأمطار قرية ودحلاوي بمحلية المناقل بولاية الجزيرة، وسط دعوات لإغاثة المتضررين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، صورا للمناقل وهي محاطة من كل الاتجاهات بالسيول التي غمرت جميع منازل المنطقة.

وألحقت السيول والأمطار أضرارا مادية بالغة بولاية الجزيرة بحسب السلطات الرسمية.

ووصف عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو بكر حجر، الأربعاء، الوضع بولاية الجزيرة بأنه ”كارثي ويفوق إمكانيات الولاية ومحلياتها“، مشيراً إلى أن المتضررين في حاجة لمساعدات لتدخل المركز بصورة عاجلة لتقديم ما يمكن من حلول لتجاوز الوضع الراهن.

ويبدأ فصل الخريف في السودان، منتصف يوليو/ تموز ويستمر حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وتتعرض البلاد عادة، لذروة هطول الأمطار والفيضانات في شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول.

ويعاني السودان سنويًا من آثار مدمرة للأمطار التي تهطل بغزارة في البلاد، إضافة إلى سيول الوديان وفيضانات النيل.