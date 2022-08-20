"بلاغ كاذب".. قرد فضولي يستدعي الطوارئ في محمية كاليفورنيا

أعلن مكتب مقاطعة سان لويس أوبيسبو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن تحقيقاته بشأن طلب استغاثة كاذب على رقم الطوارئ 911 كشفت أن الفاعل هو قرد فضولي قام بتقليد الاتصال بالرقم.

وقال مكتب المقاطعة، في بيان نشره عبر ”فيسبوك“، إن مسؤولي الطوارئ استجابوا لنداء 911 من قلب محمية للحياة البرية في كاليفورنيا بعدما ورد الاتصال إليهم ثم انقطع بسرعة.

وبعدما باءت محاولاتهم لإعادة الاتصال بطالب الطوارئ بالفشل، قرروا التحرك بسرعة إلى موقع رقم الهاتف المتصل، وهو محمية باسو للحياة البرية في الولاية الأمريكية.

وتوقع مسؤولو الطوارئ وجود أزمة بشأن هروب أحد الحيوانات المفترسة، لكنهم وجدوا الأوضاع بالمحمية على طبيعتها، وعندما سألوا إدارة المحمية أكدت لهم عدم صدور اتصال من أي مسؤول أو عامل لديها بالطوارئ.

وإزاء ذلك، فتح مسؤولو الطوارئ وإدارة المحمية تحقيقا مشتركا، توصل في النهاية إلى تحديد طالب الطوارئ الكاذب.

وتبين أن الفاعل هو أحد القردة من النوع كابوشين، الذي قام بمحاكاة اتصال بشري عبر الهاتف، وتصادف اتصاله على أرقام الطوارئ.

وذكر بيان مكتب عمدة مقاطعة سان لويس أوبيسبو: ”قال مكتب المأمور إن الاتصال بالطوارئ جرى عبر هاتف محمول مملوك لإدارة حديقة الحيوان، كان متروكا بإحدى عربات الغولف المخصصة للتنقل في المحمية“.

وأشار المكتب إلى أن قرود الكابوشين معروفة بأنها فضولية للغاية وتمسك بأي شيء أمامها لتقوم بالضغط عليه، وهو ما فعلته بالهاتف المحمول؛ الأمر الذي نتج عنه الاستدعاء الكاذب للطوارئ.

ونشر المكتب صورا للقرد المرجح اتصاله بالطوارئ، معلقا: ”يبدو محرجًا قليلًا مما حدث، لكن لا يمكنك أن تلومه حقًا، فهو بعد كل شيء يفعل ما يراه“.

والكابوشين نوع من القرود يعيش في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، ويُسمى أيضًا السباجو، ويرى بعض علماء الحيوان أنه أكثر قرود الأمريكتين ذكاءً، وتوجد على قمة رأسه خصلة سوداء من الشعر.

وهناك 4 أنواع من قرود الكابوشين، لثلاثة منها شعر أبيض أو بني على صدورها وأذرعها، ونوع له شعر أسود، ويبلغ طولها جميعا نحو 45 سم دون الذيل، أما متوسط وزنها فيصل إلى 22 كغم.