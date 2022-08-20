العراق.. وفاة طفلين اختناقا داخل سيارة جنوب بغداد

توفي طفلان اختناقا داخل سيارة متروكة في محافظة واسط جنوب العاصمة العراقية بغداد.

ووفق مصادر أمنية، فإن عناصر الشرطة بالمحافظة عثرت اليوم السبت، على جثتي الطفلين داخل السيارة بعد ساعات من اختفائهما.

وفي التفاصيل، قالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن ”ثلاثة أطفال فقدوا الجمعة، بحادثة مجهولة في محافظة واسط“.

وأضافت أنه ”بعد عمليات بحث وتحرٍ، عُثر على طفلين اثنين داخل سيارة مغلقة من الداخل بمنطقة الحي الصناعي“ في المحافظة.

وأشارت إلى أن ”السيارة مجهولة المالك لغاية الآن، وأن الجهات الأمنية مستمرة بعملية التحقيق والبحث لمعرفة هويته، فيما يزال الطفل الثالث مجهول المصير حتى الساعة“.

وقالت المصادر الأمنية إن ”سبب وفاة الطفلين هو قلة الأكسجين داخل السيارة بسبب إغلاق النوافذ والأبواب عليهما لفترة طويلة، وفق تقرير الطب العدلي“.