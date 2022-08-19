احتيال شركة

علاجات جينية

هيا الشعيبي

محمد بن سلمان

صاعقة برق

عبدالرحمن بن مساعد

وجهات سياحية

بسام لطفي
أظهر المزيد

منوعات

مصري ينهي حياته بحبة سامة في بث مباشر
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2022 20:08 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2022 20:15 GMT

مصري ينهي حياته بحبة سامة في بث مباشر

انتحر شاب مصري إثر تناوله حبة سامة، موثقا لحظة إنهائه حياته في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، قائلاً إنه تعرض للظلم من أحد أقاربه. وظهر الشاب الذي يدعى عمرو،

+A -A
المصدر: أحمد بيومي - إرم نيوز

انتحر شاب مصري إثر تناوله حبة سامة، موثقا لحظة إنهائه حياته في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، قائلاً إنه تعرض للظلم من أحد أقاربه.

وظهر الشاب الذي يدعى عمرو، المقيم في كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة، في مواقع التواصل الاجتماعي متهما قريبا له بالعديد من الاتهامات.

2022-08-unnamed

وفور علم أسرته بما قام به، سارعوا بنقله إلى مستشفى قريب في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله المستشفى.

وأخطرت المستشفى الشرطة، التي حضرت وقامت بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الوفاة، وتكليف الشرطة بجمع التحريات حول الواقعة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play