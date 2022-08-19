مصري ينهي حياته بحبة سامة في بث مباشر

انتحر شاب مصري إثر تناوله حبة سامة، موثقا لحظة إنهائه حياته في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، قائلاً إنه تعرض للظلم من أحد أقاربه.

وظهر الشاب الذي يدعى عمرو، المقيم في كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة، في مواقع التواصل الاجتماعي متهما قريبا له بالعديد من الاتهامات.

وفور علم أسرته بما قام به، سارعوا بنقله إلى مستشفى قريب في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله المستشفى.

وأخطرت المستشفى الشرطة، التي حضرت وقامت بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الوفاة، وتكليف الشرطة بجمع التحريات حول الواقعة.