وفاة مصري وزوجته خلال التنقيب عن الآثار في مكان غير متوقع

فقد عامل مصري وزوجته حياتهما، اليوم الجمعة، إثر سقوطهما في حفرة عميقة حفراها داخل غرفة نومهما للبحث والتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما في محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل يفيد فيه بعثوره على والديه مفارقين الحياة داخل حفرة بمنزلهما في مركز الصف أقصى جنوب المحافظة المصرية.

وبحسب التحقيقات، ”تبين لأجهزة الأمن بمحافظة الجيزة من خلال التحريات والمعاينة أن عاملا وزوجته سقطا في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل غرفة نومهما، ما أسفر عن مصرعهما في الحال“.

وانتشلت السلطات جثمان العامل وزوجته من داخل الحفرة العميقة المتواجدة داخل غرفة نومهما بمسكن الزوجية، وعثرت على أدوات تستخدم في التنقيب والحفر“.

وقالت السلطات إنه تم التحفظ على المنزل الذي شهد عملية التنقيب، وتم تعيين حراسة مشددة عليه من قبل أجهزة الأمن حتى يتم فحصه جيدا من قبل مختصي الآثار.

كما نقلت السلطات الجثتين إلى ثلاجة موتى مركز الصف بمحافظة الجيزة، والتي بدورها حولتهما إلى مشرحة زينهم في العاصمة القاهرة لتشريحهما لإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان قبل التصريح بالدفن.