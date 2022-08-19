مصرع 6 أشخاص وإصابة 22 في حادث تصادم بمصر

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرون بجروح، بينهم سوداني الجنسية، إثر حادث تصادم وقع اليوم الجمعة بين ”أتوبيس“ سياحي وسيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي في مصر.

وكلفت النيابة العامة المصرية فريقًا موسعًا بالنزول لموقع الحادث وإجراء المعاينة اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا صباح اليوم الجمعة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، في زمام مركز المنيا، بين ”أتوبيس“ وسيارة ربع نقل.

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث بعد الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، مصرع 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين، غالبيتهم من محافظات جنوب الصعيد، حيث تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية أن ”الأتوبيس“ كان قادمًا من محافظة الأقصر إلى القاهرة، ويقل نحو 50 راكبًا، وعلى بعد 2 كيلو متر من بوابة رسوم الطريق الصحراوي الشرقي باتجاه بحري، اصطدمت بجانبه الأيمن سيارة نقل محملة بالحجارة.

ونتج عن التصادم مصرع كل من عمر هاشم مصطفى (16 عامًا) مقيم بمركز قوص بمحافظة قنا، وإبراهيم حسن سعد (16 عامًا) مقيم بمركز قوص بمحافظة قنا، وفهد أبو النجا حامد (25 عامًا) مقيم في قنا، وفوزي السيد فوزي (45 عامًا) مقيم بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وسيد محمد علي (47 عامًا) مقيم بمحافظة الجيزة، ومصطفى عبد الغني خضري (19 عامًا) مقيم بمركز قوص بمحافظة قنا.