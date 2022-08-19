صاعقة برق تقتل 5 أفراد من أسرة واحدة في دارفور

لقيت 4 نساء وطفلة مصرعهن، مساء الخميس، جراء إصابتهن بصاعقة برق في منطقة ”وادي صالح“ بإقليم دارفور غرب السودان.

وقال الاتحاد العام لخريجي مدينة ”عد الفرسان الكبرى“ بدارفور، في بيان اليوم الجمعة، إن ”الضحايا من أسرة واحدة“.

وأشار إلى أنهن ”تعرضن لصاعقة رعدية في منطقة (غابا) بوادي صالح دامرة الحاج حسينو“، ما أدى إلى ”وفاتهن فورا“.

وتشهد ولاية جنوب دارفور في الإقليم؛ أمطارا غزيرة وسيولا عارمة، حيث بلغت حصيلة القتلى جراءها منذ شهر تموز/يوليو الماضي 17 شخصًا.

وتسببت السيول في انهيار أكثر من 85336 منزلًا من بينها 68400 منزل انهارت كليًا، و16936 جزئيًا، إضافة إلى تلف أكثر من 200 فدان للفاكهة والخضار، بحسب السلطات المحلية.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مجلس الدفاع المدني السوداني، ارتفاع عدد الوفيات بسبب السيول والأمطار منذ بداية ”فصل الخريف“ إلى 77 شخصًا، بينما أصيب 30 آخرون.

ويبدأ فصل الخريف في السودان، منتصف تموز/يوليو وحتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وتتعرض البلاد عادة، لذروة هطول الأمطار والفيضانات في شهري آب/أغسطس، وأيلول/ سبتمبر.