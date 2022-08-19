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منوعات

الأردن.. وفاة 5 أطفال بحريق شقة في الزرقاء
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2022 9:42 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2022 10:25 GMT

الأردن.. وفاة 5 أطفال بحريق شقة في الزرقاء

قضى 5 أطفال اليوم الجمعة، إثر حريق شب داخل شقة سكنية في محافظة الزرقاء شرق العاصمة الأردنية عمان. جاء ذلك حسبما أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان.

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المصدر: فريق التحرير

قضى 5 أطفال اليوم الجمعة، إثر حريق شب داخل شقة سكنية في محافظة الزرقاء شرق العاصمة الأردنية عمان.

جاء ذلك حسبما أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان.

وقال البيان: ”توفي 5 أطفال، صباح الجمعة، إثر حريق شب داخل إحدى الشقق في الطابق الثاني بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء رصيفة“.

وأضاف أنه ”جرى فور تلقي البلاغ تحرك كوادر الدفاع المدني إلى الموقع وعملوا على إخماد الحريق، وأثناء التفقد للموقع تم العثور على جثث الأطفال الخمسة، وأخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي“.

وأوضح أن ”الأجهزة الأمنية قامت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق، ووفاة الأطفال“.

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