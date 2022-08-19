مصر.. اندلاع حريق بكنيسة "العذراء مريم الشهيد أبانوب" بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة الجيزة المصرية، فجر الجمعة، في إخماد حريق اندلع بكنيسة ”العذراء مريم والشهيد أبانوب“ بمنطقة البراجيل.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة من الكنيسة، وتحركت على إثر ذلك باتجاه الموقع وتمت السيطرة على الحريق.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية للحريق أنه نتج بسبب ماس كهربائي، وهو نفس السبب الذي تسبب في حريق كنيستين خلال الأيام الماضية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالوا إنها تظهر آثار الحريق الذي اندلع في كنيسة ”العذراء مريم والشهيد أبانوب“.

وكان حريق هائل قد اندلع في كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية بإمبابة، الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة 41 مواطنا، وإصابة 14 آخرين.

ويوم الثلاثاء، نشب حريق أيضا بكنيسة ”الأنبا بيشوي“ بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا.