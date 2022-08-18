الأمن الأردني يعتقل شخصا خطف طفلة في عمّان

ألقت الشرطة الأردنية، اليوم الخميس، القبض على شخص خطف طفلة في العاصمة عمّان، بحسب بيان للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وجاء في بيان الأمن، أن الشخص أبدى مقاومة للقوة الأمنية وتبين أنه متناول للمشروبات الكحولية.

وتفصيلًا، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن ”قوة أمنية توجهت لمكان وجود المشتبه به بخطف الطفلة عصر اليوم (الخميس)، وقبل أن يُعيدها ويلوذ بالفرار“، مؤكدا ”أن ذلك الشخص أبدى مقاومة للقوة التي تمكنت من السيطرة عليه وضبطه، حيث تبين أنه متناول للمشروبات الكحولية، وبوشرت التحقيقات معه تمهيدا لإحالته للقضاء لينال عقابه الرادع“.

وكان الأمن العام الأردني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه تم تحديد هوية شخص قام بخطف طفلة بواسطة مركبته وأعادها مرة أخرى ولاذ بالفرار في منطقة الهاشمي، في العاصمة عمّان.

وقالت مديرية الامن العام، في بيان، إن ”بلاغاً ورد عصر اليوم (الخميس) لمديرية شرطة شمال عمان بقيام شخص داخل مركبة مجهولة بخطف طفلة تبلغ خمس سنوات، وتبين أن ذلك الشخص قام بإعادة الطفلة للمكان وأنزلها وغادر“.

تحديد هوية شخص قام بخطف طفلة بواسطة مركبته وأعادها مرة أخرى ولاذ بالفرار في منطقة الهاشمي والبحث جارٍ عنه للتفاصيل || https://t.co/uSwocnq4Ux#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/l1QcUAhTlX — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) August 18, 2022

وأكد البيان، أن ”الطفلة بصحة جيدة وجرى نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لها والتأكد من سلامتها“.