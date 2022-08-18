تخدير وسرقة.. 3 دبلوماسيين مغاربة يسقطون في فخ "بائعتي هوى" بكولومبيا

تعرض دبلوماسيون في السفارة المغربية لدى العاصمة الكولومبية بوغوتا إلى السرقة من قبل بائعتي هوى، بعد أن استدعوهما عبر الإنترنت، فقامتا بتخديرهم ومن ثم سرقتهم.

وبحسب ما كشف الإعلام الكولومبي، فإن الحادثة جرت في شقة تقع بمقاطعة نافار، شمال العاصمة الكولومبية، موضحة أن من بين الأغراض المسروقة هاتفين وجهازا لوحيا.

وقالت الشرطة الكولومبية إن المعنيين الثلاثة كانوا قد استدعوا ”مرافقتين خاصتين“ عبر موقع متخصص على الإنترنت، ليتم اللقاء بعد ذلك في مركز تسوق، ويتوجهوا جميعا إلى شقة، حيث تعرضوا للتخدير بواسطة حبة منومة، ثم سرقت أغراضهم.

وأشارت إلى أن الأمر انتهى بالدبلوماسيين المغاربة في المستشفى، بعد الاشتباه في إصابتهم بتسمم، لكن قائد شرطة بوغوتا أفاد في تصريح لقناة ”سيتي تيفي“ الكولومبية بأنه ”في الوقت الحالي لا يمكننا القول إن الموظفين الثلاثة من السفارة لديهم مواد سامة في أجسادهم، لأننا ما زلنا ننتظر نتائج تحليل السمية لتأكيد أو استبعاد هذه الفرضية“.

وكشفت مصادر وصفها موقع ”العمق“ المغربي بالمطلعة، أن الأمر يتعلق بدبلوماسيين وليس ثلاثة، وأن الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج عملت على استدعائهما.

وأشارت إلى أنه سيفتح تحقيق ”معمق وشفاف“ من أجل الوقوف على ظروف وملابسات هذه الواقعة، والتعامل مع الأمر ”وفق المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات“.

وأضافت المصادر ذاتها أن ”سفارة المملكة في بوغوتا تتابع مجريات هذه الواقعة بتواصل مع السلطات الكولومبية المختصة”، في حين لم يتم العثور بعد على الفتاتين.

وتأتي هذه الواقعة والعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكولومبيا ليست بأفضل حال، فمنذ صعود الرئيس اليساري غوستافو بيترو باشر القصر الرئاسي الكولومبي محادثاته مع قيادة جبهة “البوليساريو“، التي تنازع المملكة على الصحراء الغربية.