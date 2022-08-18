السلطات الجزائرية تشتبه بدوافع إجرامية وراء حرائق الغابات

فتحت السلطات الجزائرية اليوم الخميس، تحقيقات قضائية بشأن الدوافع التي قادت إلى سلسلة الحرائق التي أودت بحياة العشرات وإصابة المئات، وسط توقعات بوجود دوافع متعمدة وراء هذه الحرائق.

وقالت السلطات الأمنية في الطارف، إنه ”تم إيقاف ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية الطارف وتتراوح أعمارهم بين 40 و 70 سنة، قاموا بإضرام النار عمدا في محاصيل زراعية“.

وقالت وزارة العدل الجزائرية في بيان إنه ”إثر الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن التي أدت إلى وقوع العديد من الوفيات وإتلاف المساحات الغابية والنباتية، أمرت نيابة الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول هذه الوقائع للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا وتحديد الفاعلين عند الاقتضاء، قصد متابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال وطبقا لقوانين الجمهورية“.

وجاء بيان وزارة العدل بعد تلميح وزير الداخلية كمال بلجود في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إلى وجود شبهات إجرامية في الحرائق التي شهدتها أكثر من 14 ولاية شرق البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد لقي 38 شخصا مصرعهم، بينما أصيب أكثر من 232 شخصا في الحرائق التي عرفتها ولايات الطارف، سوق أهراس، وسطيف.

وقام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن (رئيس الحكومة) اليوم الخميس بزيارة إلى المناطق التي عرفت الحرائق شرق البلاد وسط مساع من الجيش لإخماد الحرائق الملتهبة في أكثر من ولاية.

وأتت النيران على 14 ألف هكتار من مساحة الغابات في الطارف، بعد نشوب 29 حريقا في 11 بلدية من بلديات المحافظة، وفق ما ذكرته الحماية المدنية.

وأعلنت مصالح محافظة سوق أهراس على الحدود التونسية من جانبها العثور على جثث لأفراد عائلة واحدة كانوا في زيارة، وانقطعت أخبارهم منذ أمس الأربعاء.

وفي محافظة قالمة تم الإعلان عن وفاة مسن يبلغ من العمر 72 سنة، جراء الاختناق من دخان الحريق.

وتواصل فرق الإطفاء ومصالح الحماية المدنية التدخلات للحدّ من الخسائر الناجمة عن الحرائق.

وتدخلت فرق الإطفاء في محافظة الشلف مساء الأربعاء، وتمكنت من إخماد حريق شب في إحدى الغابات بوادي الشعبة الحمراء.

وبحسب ما ذكرته المصالح ذاتها في بيان، فقد تدخّل أعوان الإطفاء في الوقت المناسب، بفضل التبليغ السريع، ما مكّنهم من إخماد ومحاصرة الحريق في المنطقة المكسوة بالأشجار.