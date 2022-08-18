الكويت.. سقوط سقف مبنى حكومي ونجاة موظفين ومراجعين من موت محقق (فيديو)

نجا موظفون ومراجعون لإدارة مرور الجهراء التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، من موت محقق في اللحظات الأخيرة قبيل سقوط سقف المبنى بشكل مفاجئ.

وانهار سقف صالة المراجعين في المبنى بشكل كلي، وسقط أرضا بعد لحظات من خروج المراجعين والموظفين من المبنى.

ووثق أحد الموظفين الحادثة بمقطع فيديو عقب انهيار السقف وتحطمه ملحقا أضرارا مادية بالصالة.

فيديو / سقوط أحد أسقف ادارة مرور الجهراء الجديد. pic.twitter.com/bUj6zXSYCK — المجلس (@Almajlliss) August 18, 2022

وقال موثق الفيديو إنه ”أمر بإخلاء الصالة من المراجعين قبيل انهيار السقف لشكوك راودته باحتمالية سقوطه، وهو ما أسهم باقتصار الأضرار على الماديات دون تسجيل أضرار بشرية“.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاقٍ واسع، حيث أبدى المدونون استياءهم مما حصل، لافتين إلى أنه لولا نباهة الموظف لوقعت كارثة بشرية كبيرة في المبنى.

وطالب كثير من المدونين بالتحقيق في الحادثة، ومحاسبة الشركة المنفذة لهذا المبنى، لا سيما أنه مبنى جديد، كما ذكروا.

وقال المهندس والكاتب طلال منيزل العنزي: ”الحمدلله على سلامة موظفي ومراجعي ادارة مرور الجهراء من حادثة سقوط السقف – والحمدلله ربك ستر ولم يصب احد – هذه رسالة للمسؤولين عن صيانة المباني ارواح الناس ليست لعبة ! هذا التقاعس من الشركة المنفذه ومن قسم الصيانة يجب الا يمر مرور الكرام“.

الحمدلله على سلامة موظفي ومراجعي #ادارة_مرور_الجهراء من حادثة سقوط السقف – والحمدلله ربك ستر ولم يصب احد – هذه رسالة للمسؤولين عن صيانة المباني ارواح الناس ليست لعبة ! هذا التقاعس من الشركة المنفذه ومن قسم الصيانة يجب الا يمر مرور الكرام

خطاكم السو والحمدلله على سلامتكم@Moi_kuw pic.twitter.com/nUndLsWm7G — م. طلال منيزل العنزي (@TalalMunaizel) August 18, 2022

وطالب خالد، الخميس، بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في هذا البناء، قائلا إن ”سقوط سقف مبنى مرور الجهراء.. في السنوات الأخيرة اعتاد بعض التجار الفاسدون على بيع المناقصات بالباطن مما انعكس ع جودة انجاز المشاريع الحكومية وعلى سبيل المثال استاد جابر وبيوت جابر وغيرها.. الحمدالله على سلامة المراجعين ونطالب الحكومة بمحاسبة جميع التجار الذين قصروا بجودة البناء“.

سقوط سقف مبنى مرور الجهراء في السنوات الأخيرة

اعتاد بعض التجار الفاسدون

على بيع المناقصات بالباطن

مما انعكس ع جودة انجاز

المشاريع الحكومية وعلى سبيل المثال

استاد جابر وبيوت جابر وغيرها الحمدالله على سلامة المراجعين ونطالب الحكومة

بمحاسبة جميع التجار

الذين قصروا بجودة البناء pic.twitter.com/z42tHxmDI3 — خالد الخميس (@ALKHAMIS__) August 18, 2022

وأمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بفتح تحقيق عاجل وفوري لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين.