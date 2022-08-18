الجزائر.. ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق إلى 37 والجيش يتدخل

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي تجتاح عدة محافظات في الجزائر منذ أمس الأربعاء، إلى 37 قتيلا وأكثر من 160 مصابا بجروح وحروق متفاوتة الخطورة.

وقالت مصادر الحماية المدنية الجزائرية، إن الحرائق التي اندلعت في محافظة الطارف أسفرت عن 30 ضحية، و161 جريحا، بينهم 21 مصابا تحت المراقبة الطبية، وفق ما نقلته صحيفة ”الشروق“ الجزائرية.

وأتت النيران على 14 ألف هكتار من مساحة الغابات في الطارف، بعد نشوب 29 حريقا في 11 بلدية من بلديات المحافظة، وفق ما ذكرته الحماية المدنية.

وأعلنت مصالح محافظة سوق أهراس على الحدود التونسية من جانبها العثور على جثث لأفراد عائلة واحدة كانوا في زيارة، وانقطعت أخبارهم منذ أمس الأربعاء.

وفي محافظة قالمة تم الإعلان عن وفاة مسن يبلغ من العمر 72 سنة، جراء الاختناق من دخان الحريق.

وتواصل فرق الإطفاء ومصالح الحماية المدنية التدخلات للحدّ من الخسائر الناجمة عن الحرائق.

وتدخلت فرق الإطفاء في محافظة الشلف مساء أمس الأربعاء، وتمكنت من التصدّي لحريق إحدى الغابات بوادي الشعبة الحمراء.

وبحسب ما ذكرته المصالح ذاتها في بيان، فقد تدخّل أعوان الإطفاء في الوقت المناسب، بفضل التبليغ السريع، ما مكّنهم من إخماد ومحاصرة الحريق في المنطقة المكسوة بالأشجار.

وفي وقت سابق أمس، أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، وفاة 26 شخصا بسبب الحرائق التي اندلعت في عدة محافظات شرقي البلاد، بحسب التلفزيون الجزائري.

وتصاعدت وتيرة الحرائق التي تشهدها تونس والجزائر، الأربعاء، عقب تسجيل كلا البلدين درجات حرارة قياسية، حيث حاصرت ألسنة النيران منازل وأجبرت السلطات على طلب المزيد من التعزيزات لإخمادها.

وفي سوق أهراس في الجزائر، أصيب 45 مواطنا بحروق بعد محاصرة النيران للمنازل بحسب ما أورد تلفزيون ”النهار“، فيما استدعت الحماية المدنية أعوانها الموجودين في عطلة للالتحاق بمهامهم.

ومن جانبها، سخرت القيادة العليا للجيش الجزائري مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق التي اندلعت بغابات المحافظات الشرقية مثل الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية ”إنه على إثر الحرائق التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة بالناحية العسكرية الخامسة سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات الإطفاء خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها، وهو ما يشكل دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش الوطني الشعبي في الميدان المشاركة في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية والقرى المنكوبة“.