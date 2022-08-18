المغرب.. مصرع 25 وإصابة 36 إثر انقلاب حافلة

لقي 25 شخصا مصرعهم، وأصيب 36 آخرون بجروح، إثر حادث انقلاب حافلة مسافرين في المغرب، يوم الأربعاء، وذلك بحسب ما أعلن رشدي قدار، المدير الجهوي لوزارة الصحة في جهة ”بني ملال خنيفرة“.

وذكرت القناة الثانية المغربية، أن هناك 17 طفلا من بين الضحايا، تتراوح أعمارهم بين 4 و 14 عاما، كانوا في عطلة رفقة عائلاتهم.

وأشارت القناة إلى أن ”السجلات تؤكد أن الحصيلة مرشحة للارتفاع خلال الساعات المقبلة“.

ونجم الحادث عن ”انقلاب حافلة للمسافرين قادمة من الدار البيضاء صوب منطقة أيت عتاب عبر بني ملال، بأحد المنعرجات بالطريق الوطنية رقم 11″، وفق ما أفادت السلطات لوسائل إعلام محلية.

فيديو.. تفاصيل حادثة سقوط حافلة لنقل المسافرين في منحدر بين خريبكة والفقيه بن صالح أودت بحياة 25 شخصا إلى حدود الساعة… #حادثة_سير #المغرب pic.twitter.com/Q5Mb9zJJWI — 2M.ma (@2MInteractive) August 17, 2022

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على كافة ظروفه وملابساته.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو من موقع الحادثة، وسط دعوات إلى ضرورة ”زيادة الاهتمام بسائقي حافلات المسافرين“، وتشديد الإجراءات.

وكتب الصحفي رضوان الرمضاني على انستغرام: ”فاجعة فضحت ضعف البنية الصحية في المدينة، لذلك أول ما على وزير الصحة أن يقوم به أن يزور مستشفى المدينة (رغم أنه فات الأوان)“.

وأضاف الرمضاني: ”وزير التجهيز كذلك واجبه أن تفقد الطريق حيث وقعت الفاجعة، فعلى ما يبدو هذه نقطة سوداء. ووزير النقل من المفروض أن يبحث في حالة الشركة صاحبة الحافلة، وما إذا كان أسطولها يحترم دفتر التحملات“.

من جانبه، دعا الإعلامي صامد غيلان، إلى ”محاسبة المتورطين بشدة“، وإلى ”الاهتمام أكثر بسائقي حافلات المسافرين بما في ذلك حالتهم النفسية وبوضعهم المادي“.

كما علق مدون على فيسبوك: ”لماذا التغاضي عن الحمولة الزائدة، رغم عدد السدود القضائية بمداخل ومخارج المدينة والإقليم؟“.