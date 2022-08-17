السيول تقتل 19 شخصاً في ولاية شمال كردفان السودانية

أعلنت السلطات السودانية اليوم الأربعاء عن مصرع 19 شخصاً بسبب الأمطار والسيول، في ولاية شمال كردفان، غرب العاصمة الخرطوم.

وارتفعت الوفيات بسبب السيول والأمطار في السودان منذ بداية فصل الخريف إلى 77 شخصا، بينما أصيب 30 آخرين، حسب بيان من مجلس الدفاع المدني السوداني، صادر اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا)، عن مدير شرطة الدفاع المدني بولاية شمال كردفان، العقيد صديق تاليو ارجو، قوله إن ”فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت بولاية شمال كردفان تسببت في وفاة 19 مواطناً، بجانب أضرار مادية بالغة بالمنازل والمنشآت الحكومية“.

وأشار إلى أن الأمطار والسيول تسببت كذلك في انهيار 128 منزلاً كليا و 1034 منزلا جزئيا، بجانب انهيار 32 متجراً و 4 من المرافق الحكومية.

وألحقت السيول والأمطار أضرارا مادية بالغة بولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، بحسب السلطات الرسمية.

ووصف عضو مجلس السيادة السوداني، الطاهر أبو بكر حجر، اليوم الأربعاء، الوضع بولاية الجزيرة، بأنه كارثي، يفوق إمكانيات الولاية ومحلياتها، مشيراً إلى أن المتضررين في حاجة لمساعدات لتدخل المركز بصورة عاجلة لتقديم ما يمكن من حلول لتجاوز الوضع الراهن.

واختتم حجر اليوم الأربعاء، زيارة لولاية الجزيرة، تفقد خلالها قرى ومدن وأحياء ولاية الجزيرة التي تأثرت بالأمطار والسيول مؤخرا.

ويبدأ فصل الخريف في السودان، منتصف يوليو/تموز وحتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وتتعرض البلاد عادة، لذروة هطول الأمطار والفيضانات في شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول.