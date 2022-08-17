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حريق ضخم في جسر للسكك الحديدية بوسط لندن يوقف القطارات
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2022 10:56 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2022 11:30 GMT

حريق ضخم في جسر للسكك الحديدية بوسط لندن يوقف القطارات

اندلع حريق ضخم في جسر للسكك الحديدية في "ساوثوارك" وسط العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء؛ ما تسبب في توقف القطارات بالمنطقة وإخلاء العديد من المباني.

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المصدر: رويترز

اندلع حريق ضخم في جسر للسكك الحديدية في ”ساوثوارك“ وسط العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء؛ ما تسبب في توقف القطارات بالمنطقة وإخلاء العديد من المباني.

وقالت فرقة الإطفاء في لندن إن نحو 70 من رجالها يكافحون الحريق الضخم.

وأظهرت صور نشرتها فرقة الإطفاء على ”تويتر“ تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان من أسفل إحدى قباب الجسر التي قالت الفرقة إنها ”مشتعلة بالكامل“.

وتعطلت حركة قطارات مترو أنفاق لندن، وأيضا القطارات فوق الأرض إلى لندن بريدج وساوثوارك.

وقال وين جيسون، ناظر المحطة، في بيان على الموقع الإلكتروني لجهاز مكافحة الحرائق، ”الحريق يُخرج دخانا كثيفا ونُصح من يقيمون أو يعملون في المنطقة بإغلاق نوافذهم وأبوابهم“.

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