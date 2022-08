حريق ضخم في جسر للسكك الحديدية بوسط لندن يوقف القطارات

اندلع حريق ضخم في جسر للسكك الحديدية في ”ساوثوارك“ وسط العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء؛ ما تسبب في توقف القطارات بالمنطقة وإخلاء العديد من المباني.

وقالت فرقة الإطفاء في لندن إن نحو 70 من رجالها يكافحون الحريق الضخم.

Firefighters are continuing to tackle the fire under the railway arches in #Southwark. Trains to and from #LondonBridge are affected and several buildings have been evacuated https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/c8wwK39KkM

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 17, 2022