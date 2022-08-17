فلوريدا.. طفل ينجو بأعجوبة من سمكة قرش ويفقد ساقه

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تعرض طفل (10 سنوات) لهجوم من سمكة قرش في مياه أرخبيل كيز بفلوريدا، ما تسبب في بتر جزء من ساقه، وفقا لما أعلنت عائلته.

وأشارت لجنة حفظ الأسماك والحياة البرية في فلوريدا إلى أن جيمسون ريدر جونيور تعرض للهجوم بعد ظهر السبت في شعاب لو كي المرجانية.

وقال عمه جوشوا ريدر في منشور عبر ”فيسبوك“، إن ”جيمسون كان في رحلة على متن أحد القوارب برفقة عائلته، وتعرض وهو يغوص في الشعاب المرجانية لهجوم في ساقه مما يبدو أنها سمكة قرش الثور التي يزيد طولها عن 2,4 متر“.

وأضاف أن الطفل تمكن بـ“أعجوبة“ من التشبث بعصا كانت عائمة فوق سطح المياه ثم أنقذه أفراد أسرته بعدما ثبتوا مرقأة على ساقه لوقف النزيف.

ونُقل الطفل إلى إحدى مستشفيات ميامي لتلقي العلاج واضطُر الطاقم الطبي إلى بتر الجزء الموجود أسفل ركبته.

وكتب عمه عبر فيسبوك أن ”جيمسون خرج حالياً من غرفة العمليات ويستريح“.

وجمعت حملة تبرعات أطلقتها عائلته عبر الإنترنت أكثر من خمسين ألف دولار بحلول ظهر الثلاثاء.

وتثير هجمات أسماك القرش التي تحصل بصورة غير اعتيادية قبالة سواحل ولاية نيويورك المخاوف في الولايات المتحدة هذا الصيف، إلا أن خطر التعرض لعضة من هذه الحيوانات لا يزال محدوداً.

وبينما تختلف وتيرة هذه الهجمات بشكل كبير بين الأعوام في الولايات المتحدة، يُسجل في أنحاء العالم نحو 75 هجوماً سنوياً يُقتل بنتيجتها حوالي خمسة أشخاص.

وتعاني أسماك القرش التي تهاجم راكبي الأمواج أو السباحين، ضعفا في البصر لدرجة أن علماء خلصوا إلى أنها تخطئ على الأرجح بين فرائسها المعتادة.

وتُسجل غالبية الحوادث في الولايات المتحدة على ساحل المحيط الأطلسي لفلوريدا.