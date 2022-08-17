مصر.. كنيسة "الأنبا بيشوي" تصدر بيانا بشأن الحريق

أصدرت كنيسة القديس ”الأنبا بيشوي“ بمدينة المنيا بمصر، بيانًا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بشأن الحريق الذي دمر الطابق الأرضي للكنيسة.

وجاء في البيان: ”شوهدت ألسنة اللهب وسحب الأدخنة تتصاعد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر الثلاثاء، وكانت الكنيسة وقتها مغلقة ومطفأة الأنوار حيث صلى القس يوسابعزت، راعي الكنيسة القداس بالكنيسة العلوية“.

وأضاف: ”بمجرد إخطار الأجهزة المعنية تحركت قوات الدفاع المدني للكنيسة خلال دقائق ونجحت في محاصرة النيران ومنع امتدادها للكنيسة العلوية وتمكنت من إطفائها دون خسائر بشرية وفور وقوع الحادث تواجد نيافة الأنبا فام، أسقف شرق المنيا وتوابعها، واستقبل ممثلي العديد من أجهزة الدولة، وعلى رأسهم محافظ المنيا والأجهزة الأمنية ونواب البرلمان“.

وواصل البيان: ”تابع رأس الكنيسة، البابا تواضروس الثاني، مع الأنبا فام تفاصيل وتداعيات الحادث واطمأن على أبنائه من شعب الكنيسة وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة للكنيسة و استمع لأقوال شهود العيان، كما أجري المعمل الجنائي معاينة للكنيسة“.

وأكدت الكنيسة أن سبب الحريق لا يمكن القطع به أو تخمينه باجتهادات شخصية، إنما تحدده نتائج المعاينات والتحقيقات وتثق الكنيسة بأجهزة الدولة التي لم تدخر جهدًا.

وكانت وزارتا الداخلية والصحة في مصر كشفت ملابسات حريق كنيسة الأنبا بيشوي في محافظة المنيا بصعيد مصر جنوبي البلاد، الثلاثاء، وذلك بعد يومين فقط من حريق ضخم نشب في كنيسة أبو سيفين بمدينة امبابة بمحافظة الجيزة، راح ضحيته 41 قتيلا بينهم عدد كبير من الأطفال.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحريق نتج عن تماس كهربائي، فيما نفت الصحة وقوع أي خسائر بشرية.

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي إنه تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات، فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من موقع الحريق، وتم إسعافه في موقع الحادث وحالته لم تستدع النقل للمستشفى.

وأوضح عبدالغفار أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحريق خلال 6 دقائق من تلقي البلاغ.