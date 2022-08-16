النيابة المصرية تبدأ التحقيق بحريق كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا

أعلنت النيابة العامة في مصر، أنها باشرت التحقيقات بحريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي في محافظة المنيا في صعيد مصر جنوب البلد، وذلك بعد يومين فقط من حريق ضخم شبَّ في كنيسة أبو سيفين في مدينة إمبابة بمحافظة الجيزة، راح ضحيته 41 قتيلًا بينهم عدد كبير من الأطفال.

وقالت النيابة العامة في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إنها ”تلقت بلاغًا باندلاع حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا، مما أسفر عن تلفيات بالقاعة ولم يُسفر الحادث عن إصابة أو وفاة أحد، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات“.

وأضافت: ”انتقلت النيابة العامة على الفور إلى محل الواقعة لمعاينته وبيان ما به من تلفيات، وانتدبت الإدارة العامة للتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها“.

وذكر البيان، أن النيابة ”حددت عددًا من شهود العيان بمحل الواقعة لسؤالهم، كما انتدبت اللجنة الهندسية لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها، وجارٍ استكمال التحقيقات“.

وفي وقت سابق اليوم، شبَّ حريق هائل بكنيسة الأنبا بيشوي في مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا.

وبحسب مصدر كنسي تحدث لـ إرم نيوز، فإن الحريق شبَّ، ظهر اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ، فيما فشلت جهود العاملين بالكنيسة في السيطرة عليه، قبل أن يتم الدفع بنحو 20 سيارة إطفاء من جانب قوات الدفاع المدني، كما تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

وكانت مصر قد شهدت، صباح الأحد الماضي، يومًا عصيبًا بعد مصرع 41 مواطنًا وإصابة 16 آخرين في حادث حريق كنيسة ”أبو سيفين“ في منطقة إمبابة.

وتضمن بيان النائب العام أن ”فريق المعاينة أنهى أعماله في موقع الحادث، ومناظرة جثث الضحايا كافة، ولم تُلحظ عليها إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى بخلاف الاختناق“.

وسألت النيابة العامة 14 شاهدًا ممن سمحت حالتهم الصحية بسماع أقوالهم، والذين أكدوا أن سبب الحادث تماس كهربائي في جهاز توليد الكهرباء.