المغرب.. مصرع 3 عمال داخل منجم للفحم الحجري

لقي 3 عمال مغاربة، اليوم الثلاثاء، حتفهم جراء الاختناق بثاني اكسيد الكربون، داخل منجم للفحم الحجري في منطقة جرادة شرق البلاد.

والبئر تابعة لإحدى التعاونيات التي تمارس نشاطها بشكل قانوني في منطقة غابوية بقرية لعوينات التابعة لإقليم جرادة.

وذكر بلاغ رسمي صادر عن السلطات المحلية أنها ”فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى المكان مع مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم العمل على إغاثة الأشخاص الثلاثة المحاصرين (52 و44 و43 عاما)، إلا أن الجهود باءت بالفشل، ليتم انتشال جثت الضحايا الذين فارقوا الحياة داخل المنجم“.

وقد تم فتح بحث بخصوص الحادث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حسب المصدر ذاته.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الضحايا استنشقوا كمية كبيرة من الغاز ففقدوا الوعي، واستغرقت عملية انتشالهم، التي ساهم فيها شباب يعملون في الآبار ذاتها بالمنطقة، حوالي 4 ساعات.

وتعرف منطقة جرادة بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة، كان أشهرها مصرع 3 شبان داخل منجم للفحم في مطلع العام 2018، مما تسبب في اندلاع احتجاجات شعبية قوية، حيث طالب السكان السلطات المركزية بالاهتمام بالمدينة وضواحيها، والتي تعاني من التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وغياب مراكز للشغل.

كما طالبوا بتحسين ظروف العمل للمشتغلين في مناجم الفحم التي تميز المنطقة، وتعتبر مصدر الرزق الوحيد للسكان الذين يعاني أغلبهم من الفقر.