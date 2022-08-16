مصر.. الكشف عن ملابسات حريق كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا

كشفت وزارتا الداخلية والصحة في مصر ملابسات حريق كنيسة الأنبا بيشوي في محافظة المنيا بصعيد مصر جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يومين فقط من حريق ضخم نشب في كنيسة أبو سيفين بمدينة امبابة بمحافظة الجيزة، راح ضحيته 41 قتيلا بينهم عدد كبير من الأطفال.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحريق نتج عن تماس كهربائي، فيما نفت الصحة وقوع أي خسائر بشرية.

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي إنه تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات، فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من موقع الحريق، وتم إسعافه في موقع الحادث وحالته لا تستدعي النقل للمستشفى.

وأوضح عبدالغفار أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحريق خلال 6 دقائق من تلقي البلاغ.

وأظهرت الصور الأولية من موقع الحريق تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف من مبنى الكنيسة المبنية حديثا.

وتسبب الحريق في تدمير كامل للدور الأرضي، قبل أن تتم السيطرة عليه، مخلفا خسائر مادية كبيرة، دون أن يتسبب في خسائر بشرية.

وفي بيان مقتضب، قالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إنه تبلغ اليوم للأجهزة الأمنية من مسؤولي كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا تصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة في الكنيسة“.

وأضاف بيان الداخلية: ”على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح.. وتبين أن الحريق نشب بسقف القاعة (غير مستخدمة)“.

وأشار إلى أن مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن تماس كهربائي.