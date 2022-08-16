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مصر.. اندلاع حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة المنيا
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 13:11 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2022 14:10 GMT

مصر.. اندلاع حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة المنيا

نشب حريق هائل بكنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وذلك بعد يومين فقط من حريق ضخم نشب بكنيسة أبو سيفين بمدينة إمبابة بمحافظة الجيزة راح

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المصدر: يوسف محمد - إرم نيوز

نشب حريق هائل بكنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وذلك بعد يومين فقط من حريق ضخم نشب بكنيسة أبو سيفين بمدينة إمبابة بمحافظة الجيزة راح ضحيته 41 قتيلا بينهم عدد كبير من الأطفال.

وبحسب مصدر كنسي تحدث لـ إرم نيوز، فإن الحريق نشب ظهر اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ، فيما فشلت جهود العاملين بالكنيسة في السيطرة عليه، قبل أن يتم الدفع بنحو 20 سيارة إطفاء من جانب قوات الدفاع المدني، كما تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

وأظهرت الصور الأولية من موقع الحريق تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف من مبنى الكنيسة المبنية حديثا.

وتسبب الحريق في تدمير كامل للدور الأرضي، قبل أن يتم السيطرة عليه، مخلفا خسائر مادية كبيرة، دون أن يتسبب في خسائر بشرية.

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