عائلة تعثر على عدة جثث داخل معروض فازت به في مزاد

أصيبت عائلة في نيوزيلندا بصدمة بعد عثورها على بقايا أكثر من جثة مخبأة داخل صندوق (وحدة تخزين) قاموا بشرائه عن طريق مزاد.

وتقيم نيوزيلندا مزادات على ممتلكات منازل لمستأجرين لم يقوموا بدفع الإيجار مدة 3 أشهر، حيث تعرض صناديق مغلقة، لا يمكن للمشاركين فيها معرفة محتواها، الذين بدورهم يقومون بالمجازفة للفوز بالمعروض على أمل العثور على مقتنيات مفيدة.

وكانت العائلة النيوزيلندية قد فازت بأحد الصناديق، وبعد انتهاء المزاد، وقيام العائلة باستكشاف ما فازوا به، كانت المفاجأة الصادمة.

وتكثف الشرطة حاليا من تحرياتها لتحديد هوية الضحايا، الذين عثرت عليهم العائلة داخل الصندوق، فيما تشتبه بوجود ”قاتل متسلسل“ وراء هذا الاكتشاف.

ونفت الشرطة أن تكون العائلة المعنية متورطة في الجريمة، لافتة إلى أن ”دور العائلة توقف فقط على تقديم العطاء، الذي تبين أنه وقع على المعروض الخطأ“.

وحضر أفراد الشرطة بعد البلاغ بشأن الجثث، فيما تسعى حاليا لتحديد هوية المتوفين، لتتمكن من معرفة ملابسات وظروف وفاتهم.

ورفضت الشرطة التعليق على الواقعة، قبل اكتمال التحقيقات.