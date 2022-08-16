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السعودية.. تحطم طائرة ومصرع قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 6:57 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2022 8:25 GMT

السعودية.. تحطم طائرة ومصرع قائدها بعد إقلاعها من مطار الثمامة

لقي قائد طائرة، مصرعه يوم الثلاثاء، إثر تعرض طائرته لـ"حادث" بعد إقلاعها من مطار "الثمامة" بالرياض. وقال مكتب تحقيقات الطيران في السعودية، إن طائرة خفيفة تعرضت

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المصدر: فريق التحرير

لقي قائد طائرة، مصرعه يوم الثلاثاء، إثر تعرض طائرته لـ“حادث“ بعد إقلاعها من مطار ”الثمامة“ بالرياض.

وقال مكتب تحقيقات الطيران في السعودية، إن طائرة خفيفة تعرضت صباح اليوم، لحادث بعد إقلاعها من مطار الثمامة وعلى متنها قائد الطائرة فقط.

وأكد المكتب عبر حسابه في ”تويتر“، أن قائد الطائرة توفي من جراء الحادث، مضيفا أنه ”تم إرسال فريق لإجراء التحقيق لكشف ملابسات ومسببات الحادث“.

ولم يذكر المكتب مزيدا من التفاصيل، حول هوية قائد الطائرة، أو حول سبب الحادث وطبيعته، لكن وسائل إعلام سعودية، أكدت أن الطائرة تحطمت.

ويقع مطار الثمامة (OETH) في منتزة الملك خالد شمال مدينة الرياض، ويبعد حوالي 28 كيلومترا عن مطار الملك خالد الدولي.

ويملك مطار الثمامة أحد أطول مدارج الطيران في السعودية على طول 4 آلاف متر، ويمارس فيه أعضاء نادي الطيران السعودي كافة الأنشطة مثل الطيران العام، والطيران الرياضي، والطيران الشراعي، والريموت كونترول.

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