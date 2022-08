ارتفاع عدد قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا إلى 11

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها اليوم الثلاثاء إن عمال الإنقاذ انتشلوا مزيدا من الجثث من موقع انفجار مخزن للألعاب النارية في أرمينيا، ليرتفع عدد قتلى حادث الأحد إلى 11.

ودمرت انفجارات المخزن الواقع في أحد المراكز التجارية في العاصمة الأرمينية يريفان يوم الأحد مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة ما لا يقل عن 62 شخصا.

والأحد، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها، إن انفجارين وقعا داخل مخزن للألعاب النارية في مركز تجاري في العاصمة يريفان.

وأظهر مقطع مصور بُث على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا رماديا كثيفا يتصاعد من أحد المباني قبل أن يقع انفجار دفع الناس للفرار من مكان الحادث.

WATCH: A massive explosion hit a large market in Armenia’s capital Yerevan on Sunday, setting off a fire and reportedly trapping people under rubble, according to the government ministry and media reports. #Armenia #Yerevan pic.twitter.com/IgCpWIxuxs

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 14, 2022