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ارتفاع عدد قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا إلى 11
تاريخ النشر: 16 أغسطس 2022 2:29 GMT
تاريخ التحديث: 16 أغسطس 2022 3:30 GMT

ارتفاع عدد قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا إلى 11

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها اليوم الثلاثاء إن عمال الإنقاذ انتشلوا مزيدا من الجثث من موقع انفجار مخزن للألعاب النارية في

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المصدر: فريق التحرير

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها اليوم الثلاثاء إن عمال الإنقاذ انتشلوا مزيدا من الجثث من موقع انفجار مخزن للألعاب النارية في أرمينيا، ليرتفع عدد قتلى حادث الأحد إلى 11.

ودمرت انفجارات المخزن الواقع في أحد المراكز التجارية في العاصمة الأرمينية يريفان يوم الأحد مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة ما لا يقل عن 62 شخصا.

والأحد، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها، إن انفجارين وقعا داخل مخزن للألعاب النارية في مركز تجاري في العاصمة يريفان.

وأظهر مقطع مصور بُث على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا رماديا كثيفا يتصاعد من أحد المباني قبل أن يقع انفجار دفع الناس للفرار من مكان الحادث.

وقالت وزارة الحالات الطارئة في بيان: ”حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار أدى إلى اندلاع حريق“. وتحدثت عن سقوط قتيل واحد ”ونحو عشرين جريحا“، حسب حصيلة أولية.

ووقع الانفجار بعيد ظهر الأحد، في سوق الجملة في سورمالو. وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمودًا كثيفًا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء.

وبحسب وزارة حالات الطوارئ، تدخلت عشر سيارات إطفاء على الفور لتقديم المساعدة.

وتشهد أرمينيا الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة القوقاز ويبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة فترة صعبة منذ حرب العام 2020 مع أذربيجان المجاورة، التي انتهت بهزيمة وأزمة سياسية كبيرتين.

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