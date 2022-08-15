بعد كنيسة "أبو سيفين".. مصريون يتداولون أنباء اندلاع حريق في كنيسة أخرى والسلطات توضح

كشفت محافظة الجيزة حقيقة نشوب حريق في كنيسة أخرى بمنطقة الهرم، وذلك بعد حادث حريق كنيسة ”أبو سيفين“ في إمبابة الذي راح ضحيته 41 مواطناً صباح الأحد.

وأصدرت محافظة الجيزة بياناً رسمياً، مساء الاثنين، نفت فيه ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من نشوب حريق في كنيسة الأنبا موسى بالهرم.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الحريق حدث في بعض المخلفات بقطعة أرض فضاء بمنطقة منشأة البكاري بجوار الطريق الدائري بحي الهرم، وتبعد أكثر من 200 متر عن الكنيسة، ولم يخلف الحريق أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات.

واختتم البيان: ”تناشد محافظة الجيزة بضرورة تحري الدقه فيما ينشر“.

وكانت مصر قد شهدت أول أمس الأحد يوماً عصيباً بعد مصرع 41 مواطناً وإصابة 16 آخرين في حادث حريق كنيسة ”أبو سيفين“ في منطقة إمبابة.

وتضمن بيان النائب العام أن ”فريق المعاينة أنهى أعماله في موقع الحادث، ومناظرة جثث الضحايا كافة، ولم تُلحظ عليها إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى بخلاف الاختناق“.

وسألت النيابة العامة 14 شاهدًا ممن سمحت حالتهم الصحية بسماع أقوالهم، والذين أكدوا أن سبب الحادث تماس كهربائي في جهاز توليد الكهرباء.