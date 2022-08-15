عبوة ناسفة تقتل 3 مدنيين قبالة شاطئ أوكراني

أودى انفجار عبوة ناسفة، الاثنين، بحياة ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين عندما كانوا يسبحون قبالة ساحل البحر الأسود بمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة، في بيان صدر عنها، إن ”الحادث وقع الأحد عندما تجاهل عدد من الأشخاص يعملون في موقع بناء الحواجز والعلامات التحذيرية الموضوعة على الشاطئ، ونزلوا للسباحة في البحر بمنطقة بيلهورود-دنيستروفسكي“.

وأضافت أنه ”في الماء، ونتيجة لانفجار جسم مجهول قُتل ثلاثة رجال 25 عاما و32 عاما و53 عاما، وأن رجلا آخر وامرأة أصيبا في الانفجار“.

وأفادت الشرطة بأنه ”نشدد مرة أخرى على أن السباحة في المسطحات المائية بمنطقة أوديسا خطيرة الآن وممنوعة، شواطئ وسواحل المنطقة مجهزة بعبوات ناسفة لحمايتها“.

وأغلقت السلطات الأوكرانية الشواطئ هذا العام؛ بسبب الألغام وقذائف المدفعية الناتجة عن الحرب مع روسيا وعن القصف الروسي.

كما زرع الجيش الأوكراني أيضا ألغاما على الساحل تحسبا لهجوم برمائي بعد الغزو الذي بدأ يوم 24 فبراير شباط.

وطوق الجيش بأشرطة حمراء وبيضاء مداخل الشواطئ لضمان سلامة المدنيين.