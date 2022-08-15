لإثبات الحب.. مراهقة تحقن نفسها بدم عشيقها المصاب بالإيدز

في حادثة غريبة، قررت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في الهند، المخاطرة بحياتها، حتى ثبت لعشيقها المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ”الإيدز“، مدى حبها له، من خلال إقدامها على حقن نفسها بدمه.

وقالت وسائل إعلام هندية، إن الفتاة تنحدر من قرية ”سوال كوتششي“ في ولاية ”آسام“ الهندية، وأرادت أن تُظهر لحبيبها مدى حبها له عن طريق حقن نفسها بدمه، وهي تعلم جيدًا أنه مصاب بـ“الإيدز“.

ووفق صحف هندية، فإن هذه الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي، لم تفاجئ عائلة الفتاة فقط، بل المجتمع كله أيضا، وذلك بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء.

وعبر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، عن صدمتهم من العاطفة الجياشة التي تحملها الفتاة تجاه الشاب المريض بـ“الإيدز“.

وفي تفاصيل القصة ”كانت الفتاة التي لم يذكر اسمها، على علاقة عاطفية مع حبيبها المصاب بالإيدز لمدة 3 سنوات، بعدما تعرفا على بعضهما بعضًا للمرة الأولى من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“.

وحاول الشاب المصاب بـ“الإيدز“، وهو من بلدة ”هاجو“ التابعة أيضًا لولاية آسام، الهروب مع حبيبته بضع مرات سابقًا، ولكن والدي الفتاة تعقباهما وأعادا ابنتهما إلى المنزل.

وفي الأسبوع الماضي، وجدت الفتاة طريقة أكثر تطرفًا لإثبات حبها لحبيبها، بعدما فشلت في الهروب معه، حيث استخدمت حقنة لحقن نفسها بدمه المصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة، وهي تعلم بالمخاطر التي ستتعرض لها، بإقدامها على هذه الخطوة.

وبعدما حقنت نفسها، نُقلت الفتاة إلى أحد المستشفيات، حيث تخضع للمراقبة من قبل الأطباء.

وعلق الأطباء على حالتها بالقول ”ستضطر على الأرجح لتناول الأدوية إلى الأبد، لمنع فيروس نقص المناعة المكتسبة من تدمير جهاز المناعة لديها“.

وتقدمت عائلة الفتاة ببلاغ للشرطة ضد الشاب، وعلى إثرها قامت الشرطة في بلدة ”هاجو“ بضبطه والتحقيق معه، فيما إذا كان على علم بنية الفتاة حقن نفسها من دمه، أو ما إذا كان هو من طلب منها ذلك، حتى يتأكد من أنها تحبه.