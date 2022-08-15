إصابة 3 بإطلاق نار أمام متنزه "سيكس فلاجز" في إيلينوي الأمريكية

قالت إدارة شرطة جورني بولاية إيلينوي الأمريكية، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار خارج متنزه سيكس فلاجز.

وأضافت في بيان مساء الأحد، أن اثنين نقلا إلى مركز طبي في المنطقة بإصابات غير خطيرة بعد واقعة إطلاق النار عند المتنزه، بينما رفض الثالث نقله إلى المستشفى.

وقال البيان إن ”إطلاق النار هذا المساء لم يكن عملا عشوائيا، ويبدو أنه حادث متعمد وقع خارج المتنزه“.

وبناء على التحقيق الأولي، قالت الشرطة إن مشتبها بهم دخلوا ساحة انتظار سيارات سيكس فلاجز في سيارة بيضاء، ونزلوا منها وبدأوا في إطلاق النار على شخص آخر، ثم عادوا إلى السيارة وغادروا المنطقة بسرعة.

وأضافت الشرطة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وتقع جورني على بعد نحو 24 كيلومترا شمالي هايلاند بارك، وهي ضاحية في شيكاجو شهدت إطلاق نار على موكب ضمن احتفالات عطلة الرابع من يوليو تموز أودى بحياة سبعة أشخاص.