الله هو المنتقم.. نجيب ساويرس يثير الجدل بتعليقه على حريق كنيسة "أبو سيفين"

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على حريق كنيسة ”أبو سيفين“ في إمبابة الذي راح ضحيته 41 شخصاً، بطريقة مثيرة للجدل.

وكتب ساويرس تغريدة على تويتر قال فيها: ”لم أريد أن اكتب تعزية قبل ان أعرف تفاصيل الحادث لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل ان نعرف التفاصيل و ان نعرف الفاعل.. الله هو المنتقم ! و هو الذى سيأتى بحق الضحايا .. عزائى لمصر كلها بكل المسلمين و المسيحيين لأن كل من يعبد الله حزين“.

ويأتي تعليق رجل الأعمال المصري رغم إعلان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، نتائج المعاينة الأولية لموقع حادث حريق كنيسة ”أبو سيفين“ في إمبابة، بعد تفقده موقع الحادث.

وأثار تعليق ساويرس الجدل، حيث علقت ناشطة تدعى سونيا الهبال على تعليق ساويرس عبر صفحته قائلة ”عزاء طيب في باطنه المكر ..الحدث جلل يحزن مصر جميعا بلاش نظريات المؤامرة اللي بيعمل حاجه زي كده بيعلن عنها وبيبقوا مبسوطين لانهم فجره ومش من صالح حد التعتيم“.

وكتبت ناشطة تدعى فاتن الكوني، حيث كتبت ”السبب والمعلن للجميع أنه ماس كهربائى نتيجة توصيل خاطئ لمصدر آخر ثم مجئ التيار الكهربائي الأساسى..هذا ما نعلمه جميعا واشترك الجميع فى عمليات الإطفاء والإنقاذ ومسئولون.. فلم التشكيك والتشكك وإشعال حريق أكبر منه بهذا الكلام فالنتق الله..فالمصاب مصاب مصر كلها ولا أبالغ أن أقول مصاب الإنسانية كلها ألم ووجع الجميع فلا داع لإشعال نار من نوع آخر أشد من تلك الكارثة“.

فيما كتب ناشط يدعى محمد أبو المجد ”مافيش فاعل ومتعملش فيها المفتش كرومبو يا هندسة الحكومة قالت إنه ماس كهربائي ولو فى شبهه جنائية كانت الحكومه أعلنت ده“.

و اندلع حريق في كنيسة المنيرة ”أبو سيفين“، ما أسفر عن مصرع 41 شخصًا، وإصابة 16 آخرين بينهم ضابطان ورجلا أمن، إلى جانب 12 من أبناء الكنيسة.

وكشف النائب العام عن زيادة عدد المصابين إلى 16 شخصًا، بينهم ضابطان ورجلا أمن، إلى جانب 12 آخرين من أبناء الكنيسة.

وقال النائب العام إن ”فريق المعاينة أنهى أعماله في موقع الحادث، ومناظرة كافة جثث الضحايا، ولم تُلحظ عليها إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى بخلاف الاختناق“.

وأكد النائب العام أنه ”وجه بسرعة انتهاء الصفة التشريحية للجثامين، تمهيدًا لتسليمها إلى ذويهم“.

وسألت النيابة العامة 14 شاهدًا ممن سمحت حالتهم الصحية بسماع أقوالهم، والذين أكدوا أن سبب الحادث تماس كهربي بجهاز توليد الكهرباء.