بعد فاجعة التوائم.. أسرة كاملة بين ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" في مصر

بعد وفاة 3 توائم، كشفت أوراق تصريح الدفن لجثامين حادث حريق كنيسة ”أبو سيفين“ في إمبابة في مصر، عن فاجعة جديدة بوفاة أسرة كاملة تضم سيدة أرملة وأبناءها الثلاثة وشقيقتها ووالدتها.

وتبين من أسماء المتوفين وجود 3 أشقاء آخرين هم مريم تامر وجيه (5 أعوام)، وبارسينا تامر وجيه (5 أعوام)، وإبرام تامر وجيه (3 سنوات).

كما توفيت والدة الأشقاء الثلاثة الأرملة إيرينا عاطف رمزي، البالغة من العمر 34 عامًا، وشقيقتها ميرنا عاطف رمزي، التي تبلغ من العمر 25 عامًا، ووالدتها ماجدة حبيب، ذات الـ61 عامًا.

وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 41 شخصاً، وإصابة 16 آخرين، بينهم 3 من أفراد الأمن، وفقا لما أعلنه النائب العام عقب الانتهاء من المعاينة الأولية، مساء اليوم الأحد.

كما تبين في الساعات الأولى للحادث، مصرع 3 أشقاء توائم في عمر الخمس سنوات هم مهرائيل باسم أمير، ويوسف باسم أمير، وفلوبتير باسم أمير، وذلك إثر الحادثة بعد أن كانت والدة الأشقاء الثلاثة، قد اصطحبتهم صباح اليوم الأحد إلى ”قداس الأحد“ في الكنيسة.

وتضمن بيان النائب العام إن ”فريق المعاينة أنهى أعماله في موقع الحادث، ومناظرة كافة جثث الضحايا، ولم تُلحظ عليها إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى بخلاف الاختناق“.

وأكد النائب العام أنه ”وجه بسرعة انتهاء الصفة التشريحية للجثامين، تمهيدًا لتسليمها إلى ذويها“.

وسألت النيابة العامة 14 شاهدًا ممن سمحت حالتهم الصحية بسماع أقوالهم، والذين أكدوا أن سبب الحادث تماس كهربائي بجهاز توليد الكهرباء.