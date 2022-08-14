مصر.. النائب العام يعلن سبب حريق كنيسة المنيرة "أبو سيفين"

أعلن النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، نتائج المعاينة الأولية لموقع حادث حريق كنيسة المنيرة ”أبو سيفين“ في إمبابة، بعد تفقده موقع الحادث.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، اندلع حريق في كنيسة المنيرة ”أبو سيفين“، ما أسفر عن مصرع 41 شخصًا، وإصابة 14 آخرين، وفق الحصيلة الأولية.

وكشف النائب العام عن زيادة عدد المصابين إلى 16 شخصًا، بينهم ضابطان ورجلا أمن، إلى جانب 12 آخرين من أبناء الكنيسة.

وقال النائب العام إن ”فريق المعاينة أنهى أعماله في موقع الحادث، ومناظرة كافة جثث الضحايا، ولم تُلحظ عليها إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى بخلاف الاختناق“.

وأكد النائب العام أنه ”وجه بسرعة انتهاء الصفة التشريحية للجثامين، تمهيدًا لتسليمها إلى ذويهم“.

وسألت النيابة العامة 14 شاهدًا ممن سمحت حالتهم الصحية بسماع أقوالهم، والذين أكدوا أن سبب الحادث تماس كهربي بجهاز توليد الكهرباء.

كما انتدبت النيابة العامة، الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لرفع الآثار وبيان سبب الحادث، وكيفية وقوعه.

وانتقل فريق التحقيق برفقة الطبيب الشرعي، لإجراء الكشف الطبي على الجثث، لإعداد تقرير نهائي بأسباب الوفاة.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا حول الحريق، جاء فيه: ”شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي، صباح اليوم؛ ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وقد تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة“.