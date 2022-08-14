مشاهد صادمة من حريق كنيسة المنيرة "أبوسيفين" بمصر (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد صادمة من الحريق الذي شب في كنيسة المنيرة ”أبوسيفين“ بمصر، اليوم الأحد.

ويظهر في مقاطع الفيديو لحظات اندلاع ألسنة اللهب من نوافذ الكنيسة قبل وصول قوات الإطفاء، فيما يحاول مواطنون المساعدة في مقاومة النيران وسط صراخ الموجودين بداخل البناية.

كما كشفت لقطات أخرى عن نقل المصابين والضحايا في حالة مروعة.

وبحسب التصريحات الرسمية، فقد أسفر الحريق عن مقتل 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.

وقال مصدر أمني لإرم نيوز، إن وقوع الحادث يوم الأحد وهو يوم صلاة أسبوعية عند الأقباط تسبب في تزايد عدد الضحايا؛ نظرًا لكثرة مرتادي الكنيسة اليوم.

وألمحت وكالة ”أنباء الشرق الأوسط“ المصرية الحكومية، إلى أن احتواء الكنيسة على كمية كبيرة من الأخشاب من جانب، وارتفاع درجات الحرارة من جانب آخر، أدى لتضخم الحريق.

وتداول مدونون وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحريق تظهر فيها الأضرار الهائلة التي لحقت بالكنيسة من الداخل والخارج.